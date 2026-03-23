24 milioni al Milan cessione a un passo | c’è l’ok di tutti

Il Milan potrebbe presto chiudere una cessione attorno ai 24 milioni di euro con i rossoneri che potrebbero salutare un calciatore ormai fuori dal progetto. Milan, in arrivo 24 milioni da una cessione (Ansa Foto) – calciomercato.it La qualificazione alla Champions League, obiettivo primario del Milan in questa stagione, è fondamentale per i rossoneri anche per quello che riguarda il calciomercato, ma saranno altrettanto importanti alcune cessioni per andare a sistemare i conti e migliorare le casse del club. Il Milan potrebbe incassare dalla partenza di Samuel Chukwueze con l’esterno nigeriano che è attualmente in prestito al Fulham, fortemente intenzionato a trattenere il giocatore in Inghilterra in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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