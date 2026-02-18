Juventus buco da 18 milioni | cessione al Milan e rinforzo gratis

La Juventus ha perso 5-2 contro il Galatasaray, causando un danno economico di 18 milioni di euro. La sconfitta in Champions mette sotto pressione i conti del club, che rischia di perdere importanti ricavi. La squadra ha iniziato bene, ma nella ripresa ha subito il tracollo, lasciando i tifosi delusi. L'uscita dalla competizione potrebbe portare a decisioni difficili, come cessioni e rinforzi a costo zero. La situazione finanziaria si aggrava e richiede risposte immediate. La società valuta ora le prossime mosse sul mercato.

La Juve crolla sul campo del Galatasaray e l'eventuale uscita di scena dalla Champions avrebbe dei risvolti negativi anche sul piano economico Tracollo e figuraccia per la Juventus, che dopo un primo tempo all'altezza sparisce dal campo nella ripresa nell'eloquente ko per 5-2 rimediato nella tana del Galatasaray. Comolli, Ceo della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it La doppietta di un ritrovato Koopmeiners non è bastata a Luciano Spalletti per uscire indenne dall'Ali Sami Yen, con la 'Vecchia Signora' travolta nel secondo tempo dalla furia di Osimhen e compagni. Alla Juve servirà adesso una vera e proprio impresa tra una settimana a Torino per ribaltare il risultato e rispondere alla dolorosissima 'manita' incassata dai turchi.