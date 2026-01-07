007 First Light | requisiti PC ufficiali dopo il rinvio cosa serve davvero per giocare

Dopo il rinvio di 007 First Light, sono state pubblicate le specifiche tecniche ufficiali per la versione PC. In questo articolo, analizziamo i requisiti hardware richiesti per poter giocare al titolo, offrendo informazioni chiare e precise per prepararsi all’uscita senza sorprese. Scopri cosa serve davvero per vivere l’esperienza di 007 First Light sul tuo computer e assicurati di avere tutto in ordine.

Il posticipo di 007 First Light ha sorpreso molti, ma ha avuto almeno un effetto positivo: gli sviluppatori hanno diffuso le specifiche tecniche della versione PC, offrendo un primo quadro sull'hardware necessario al lancio. In attesa di nuovi dettagli sul gameplay, le informazioni disponibili si concentrano esclusivamente sull'esperienza in Full HD, con target fissati a 30 e 60 fotogrammi al secondo. Di seguito, i requisiti di sistema ufficiali per PC. Requisiti minimi. Obiettivo: 1080p a 30 fps Sistema operativo: Windows 10 o Windows 11 a 64 bit. Processore: Intel Core i5 9500K oppure AMD Ryzen 5 3500.

