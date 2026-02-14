Capaccio Paestum i consiglieri comunali d’opposizione | Il Sindaco Paolino si prende meriti che non ha sui cantieri

I consiglieri di opposizione a Capaccio Paestum criticano il sindaco Paolino, sostenendo che si attribuisce meriti sui cantieri che non ha avviato lui direttamente. Secondo loro, le sue affermazioni sui 32 lavori aperti sono fuorvianti e sembrano più una strategia di marketing che una realtà concreta. I consiglieri evidenziano come alcune opere siano ferme da mesi, nonostante le dichiarazioni del primo cittadino. Aggiungono che questa comunicazione rischia di confondere i cittadini e di creare false aspettative sui reali avanzamenti dei progetti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le dichiarazioni del Sindaco Paolino sui presunti 32 cantieri aperti sono fuorvianti e rappresentano un'operazione di propaganda che mortifica la verità dei fatti e l'intelligenza dei cittadini. Siamo costretti, inoltre, a leggere quotidianamente esultanze del Sindaco tramite il canale Facebook istituzionale, dove parla di 'Finalmente è stata consegnata l'ulteriore pavimentazione proveniente dalla Sicilia per eseguire il secondo tratto di Via Italia', come se si trattasse di un risultato della sua Amministrazione. Tutti noi, in campagna elettorale, abbiamo preso pubblico impegno nel portare avanti le opere pubbliche già programmate e appaltate.