Vogliono magistrati addomesticati
Referendum «La riforma non migliorerà l’esperienza quotidiana degli utenti della giustizia. Serve solo a rendere la magistratura più vicina ai voleri della maggioranza di turno» Referendum «La riforma non migliorerà l’esperienza quotidiana degli utenti della giustizia. Serve solo a rendere la magistratura più vicina ai voleri della maggioranza di turno» Un serio investimento in termini di personale, prima di tutto amministrativo. Una rete informatica degna di un paese civile. Risorse per l’edilizia giudiziaria e carceraria. Un’attenta opera di semplificazione delle leggi civili e una seria depenalizzazione in ambito penale. Una revisione della geografia giudiziaria. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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