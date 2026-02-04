Dopo la mancata contestazione del tentato omicidio i magistrati vogliono farci votare Sì…

La Procura di Torino ha deciso di non contestare il tentato omicidio in un caso che aveva fatto scalpore. L’arrestato per aver aggredito un poliziotto rischia di uscire dall’indagine senza una condanna definitiva per quell’accusa. La notizia ha scatenato reazioni e anche qualche ironia tra chi segue la vicenda. Nel frattempo, i magistrati sembrano puntare a convincere gli italiani a votare sì, senza approfondire troppo le motivazioni di quello che avviene. La scena si ripete, e intanto la gente si chiede cosa succederà davvero

Amara ironia di un amico intelligente che ha letto la prima pagina di ieri del Tempo, con il nostro scoop sull'incredibile orientamento della Procura di Torino di non contestare il reato di tentato omicidio all'arrestato per l'aggressione ai danni del poliziotto. Scrive il mio interlocutore: «Questi magistrati non sanno più come spingere il Sì alla riforma nel referendum». E, sarcasmo a parte, è proprio così. Il livello di faziosità, di pregiudizio ideologico, di spirito di contrapposizione politica che tanti elettori percepiscono in alcune toghe ha ormai raggiunto vette da record. E gli italiani lo vedono e lo sentono: ma quale imparzialità, ma quale terzietà, qui c'è un istinto militante che alcuni magistrati non riescono più a contenere né tantomeno a occultare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Giorgia Meloni ha parlato chiaramente: i magistrati devono considerare tentato omicidio ogni atto di violenza contro gli agenti di polizia.

