Calciomercato Inter Vicario obiettivo concreto e c’è ottimismo | ecco cosa manca

Sul fronte del calciomercato dell'Inter, il nome di Vicario viene considerato un obiettivo concreto. Le trattative tra il club e il portiere stanno proseguendo e l'ottimismo cresce, anche se ci sono ancora alcuni dettagli da definire. La società lavora per portare a termine l'affare e le discussioni sono in corso tra le parti coinvolte.

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