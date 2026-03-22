Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 16 | 25

Da romadailynews.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo segnalata pioggia in corso tra Tivoli e il video della statale 80 per Giulianova raccomandiamo la dovuta prudenza e attenzione anche sulla Pontina dove a causa di un incidente Ci sono code tra Pomezia e il castello Romano proseguendo sulla Pontina in direzione del raccordo un altro incidente rallenta il traffico tra Castel di Decima e spinaci tu lo stesso raccordo ora lentamente in carreggiata esterna tra le uscite appia-tuscolana traffico rallentato anche sulla Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe la tangenziale est... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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