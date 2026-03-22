Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 09 | 25

Alle 09:25 del 22 marzo 2026, Astral Infomobilità ha aggiornato sulla viabilità a Roma e nel Lazio, fornendo informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade della regione. Il servizio, gestito dall'azienda regionale, trasmette regolarmente dati in tempo reale per aiutare automobilisti e pendolari a pianificare gli spostamenti quotidiani.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio percorrendo via Tuscolana rallentamenti a Rocca Priora tra via delle Carrozze e via di Velletri direzione Artena rallentamenti in via di Vermicino tra via Porto Empedocle e via Casilina direzione Borghesiana mentre in via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nelle due direzioni in via Appia rallentamenti a Marino altezza Viale della Repubblica nei due sensi di marcia per la strada provinciale via di Pratica a Pomezia traffico rallentato altezza aeroporto militare direzione via del mare da Calolzio ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 09:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 09:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 09:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e... Tutti gli aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 18:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook