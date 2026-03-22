Prima dell’inizio del Grande Fratello Vip, una celebrità ha espresso dure critiche nei confronti di Paola Caruso, accusandola di aver aggredito una persona in passato. La vip ha commentato pubblicamente la sua partecipazione al reality, facendo riferimento a un episodio controverso che coinvolge l’ex volto tv. La polemica si accende con parole forti e senza riserve.

Scoppia la polemica prima del Grande Fratello Vip: una vip critica la partecipazione di Paola Caruso al reality e ricorda un episodio controverso. Ecco tutti i retroscena! Leggi anche: Paola Caruso ha un nuovo fidanzato ricchissimo di 20 anni più grande: ecco chi è (FOTO) Come spesso accade, infatti, ancora prima dell’ingresso nella Casa emergono tensioni, retroscena e vecchie rivalità tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Le dichiarazioni rilasciate nelle ore precedenti alla messa in onda del reality contribuiscono ad alimentare il dibattito, creando aspettative e curiosità tra il pubblico. In questo caso, a far discutere è stato l’intervento di una nota protagonista del mondo dello spettacolo, una Vip appunto, che ha espresso apertamente il proprio dissenso nei confronti della presenza di Paola Caruso nel cast. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Una vip si scaglia contro Paola Caruso e l’accusa di aver aggredito una persona: parole pesantissime

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