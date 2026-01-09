Tutti sanno che Antonella Elia a gennaio dell’anno scorso dopo aver aggredito una persona della troupe fu sospesa da Rai2 | le parole di Valeria Marini

Durante una puntata di BellaMa’ su Rai, Antonella Elia ha commentato le parole di Valeria Marini, definendo la collega con toni critici e usando un linguaggio diretto. La discussione si è concentrata sui recenti episodi e sui rapporti tra le due showgirl, offrendo uno sguardo sulle dinamiche del mondo dello spettacolo e sulle percezioni personali delle protagoniste.

A detta sua, la collega Valeria Marini avrebbe una “personalità di mer**”. Così Antonella Elia ha descritto ‘la showgirl stellare’ durante una puntata di BellaMa’, il programma Rai condotto da Pierluigi Diaco. Ora, com’è noto il rapporto professionale tra Marini. presenza fissa del programma – e Diaco si è interrotto a dicembre e non senza polemiche pubbliche. Ecco che ora in studio c’è Elia che al conduttore ha subito dato una specie di ultimatum, ironico ma non troppo: “ O me o lei, non possiamo starti simpatiche tutte e due “. E lui, Diaco, ha risposto che invece sì, possono, perché ognuna ha una personalità diversa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

