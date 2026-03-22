Una sfida d’autore in scena al Montano

Domenica scorsa, al Montano, una squadra ha affrontato San Benedetto e ha vinto la partita, ma non ha conquistato il punto di bonus. Civitavecchia, grazie a questa vittoria, si è piazzata in testa al girone 4 con un margine di un solo punto. La sfida ha visto entrambe le squadre scendere in campo per ottenere il risultato.

Contro San Benedetto, domenica scorsa, è arrivata la vittoria ma non il punto di bonus. E Civitavecchia ne ha approfittato per tornare in testa al girone 4 in solitario, con un solo punto di vantaggio. Poco male, ad ogni modo: i playoff, per i Cavalieri Union, sono sempre più vicini, a patto di continuare a vincere. Gli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa torneranno in campo alle 14:30 odierne al Montano contro L’Aquila, nella quindicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida non priva di fascino, considerando che ormai più di un decennio fa le due formazioni lottavano in Eccellenza. Sulla carta sono capitan Puglia e compagni a partire con i favori del pronostico, in virtù del secondo posto a quota 65 punti (mentre gli aquilani sono terzi a 39) e del successo ottenuto all’andata in Abruzzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una sfida d’autore in scena al Montano Articoli correlati Musica d’autore con ’Jazz al Castello’. Al teatro comunale in scena ’Eterea’La grande musica d’autore continua a risuonare a Porto San Giorgio con ’Jazz al Castello – Winter Edition’, la rassegna promossa dal Comune... "Shakespeare tra parole e musica" al Teatro Biondo: va in scena lo spettacolo omaggio al grande autore ingleseVa in scena nella Sala Grande del Teatro Biondo di Palermo, martedì 14 e mercoledì 15 gennaio alle ore 10. Contenuti utili per approfondire Una sfida d'autore in scena al Montano Argomenti discussi: Cavalieri Union, al Montano scontro d’alta classifica con l’Unione Rugby San Benedetto; Just Play It al Teatro Ristori di Verona: una riflessione musicale sul futuro e la comunità.