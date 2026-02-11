Balotelli vittima di insulti razzisti a Dubai | Anche qui non me l’aspettavo Cosa è successo
Mario Balotelli si è ritrovato al centro di un episodio di insulti razzisti a Dubai. L’attaccante ha raccontato di essere stato preso di mira con cori e parole offensive, una situazione che non si aspettava nemmeno in un paese come gli Emirati Arabi. Balotelli ha deciso di denunciare tutto sui social, senza nascondere il suo disappunto.
Brutto episodio che ha visto vittima di cori e insulti razzisti Mario Balotelli che ha denunciato tutto via social. L'attaccante è stato bersaglio dei tifosi avversari in Al Ittifaq-Dubai City nel corso di un match di UAE Division 1: "Vai a mangiare le banane".🔗 Leggi su Fanpage.it
