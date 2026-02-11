Balotelli vittima di insulti razzisti a Dubai | Anche qui non me l’aspettavo Cosa è successo

Mario Balotelli si è ritrovato al centro di un episodio di insulti razzisti a Dubai. L’attaccante ha raccontato di essere stato preso di mira con cori e parole offensive, una situazione che non si aspettava nemmeno in un paese come gli Emirati Arabi. Balotelli ha deciso di denunciare tutto sui social, senza nascondere il suo disappunto.

