Tutta l’energia del punk e un ’Manifesto Brianzolo’ senza luoghi comuni

Due tra i principali esponenti del punk italiano si sono esibiti in versione acustica, portando sul palco l’intensità e la passione tipiche del loro genere. L’evento ha visto protagonisti artisti noti per il loro impegno musicale e il messaggio diretto, senza rinunciare alla forza espressiva che caratterizza il punk. La performance ha catturato l’attenzione di un pubblico interessato a ascoltare un nuovo modo di interpretare un stile ormai consolidato.

L’anima e l’energia del punk italiano, con due dei suoi maggiori esponenti chiamati a suonare in versione acustica ma senza perdere un grammo dell’urgenza della loro musica. E poi una manciata di artisti che darà vita a un progetto visivo e narrativo dedicato a una Brianza insolita, fuori dalle rotte abituali. E ancora, la passione azzurra del calcio nell’importante partita della Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali da godersi su maxischermo in compagnia. Sono i concerti e le iniziative che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca proporrà giovedì alle 20.45 la diretta su maxischermo della sfida tra Italia e Irlanda del Nord, per vivere insieme l’adrenalina della gara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutta l’energia del punk e un ’Manifesto Brianzolo’ senza luoghi comuni Articoli correlati Tutta l’energia del punk rock. Al Tambourine arrivano i DerozerUn viaggio musicale nelle sonorità folk del mondo, dall’Europa del Nord all’America Latina. Leggi anche: McQueen Mule ‘Punk’: Eleganza punk, calzata e cura del cuoio