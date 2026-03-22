Luceverde Roma Buonasera Bentrovati giornata con poco traffico quella di oggi con spostamenti a breve raggio tipici di questo periodo all'Olimpico Roma Lecce quindi alle modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico Al termine della gara inevitabili riflessi per la circolazione nel quadrante nord della città in particolare su tangenziale e Lungotevere ricordiamo i lavori sulla Salaria c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città è frequente la formazione di code sulla Ardeatina proseguono i lavori tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta in questo tratto di strada si transita a senso unico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-03-2026 ore 20:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 20:30Luceverde Roma dentro va Ti per un incidente code sulla Salaria da via dei Prati Fiscali a via Cortona in direzione del raccordo ancora sulla Salaria...

Traffico Roma del 20-03-2026 ore 20:30Luceverde Roma si è formata una coda di 9 km dalla barriera di Roma Sud a Torrenova Verso il raccordo anulare in coda per traffico sulla Pontina in...

Café com Deus Pai 2026 | Guia Devocional de Junior Rostirola | Leitura Comentada

Aggiornamenti e notizie su Traffico Roma del

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Maratona di Roma 2026: le chiusure al traffico, i bus deviati e i divieti di sosta. Sabato un anticipo con la stracittadina; Traffico Roma del 22-03-2026 ore 07:30; Roma, weekend complicato per il traffico: molte strade chiuse il 21 e 22 marzo.

Traffico Roma del 22-03-2026 ore 20:30Luceverde Roma Buonasera Bentrovati giornata con poco traffico quella di oggi con spostamenti a breve raggio tipici di questo periodo all'Olimpico ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 22-03-2026 ore 17:30Luceverde Lazio Buonasera e buona domenica in corso rientri verso centri abitati della Regione in particolare alla volta di Roma Ci sono code di attesa al ... romadailynews.it

la Repubblica. . Nel traffico del centro di Roma trasforma l’attesa in uno spettacolo. Seduto nel suo furgone, un l’autista di un furgone intona “Ordinary” di alexwarren e la sua voce conquista chi passa. Qualcuno riprende tutto: il video fa il giro dei social e si chi facebook