Servizio idrico integrato verso il gestore unico il confronto organizzato da Ugl Sicilia

A Catania, si è svolto un dibattito sul futuro del servizio idrico integrato, con l’obiettivo di passare a un gestore unico. La discussione è nata dalla crescente preoccupazione per le perdite nelle reti e per la gestione delle risorse idriche. Durante l’incontro, rappresentanti delle imprese e sindacati hanno analizzato le criticità del sistema attuale e le possibili soluzioni. La riunione si è conclusa con l’attenzione rivolta alle prossime decisioni da prendere.

Un momento di confronto per contribuire a una maggiore comprensione del passaggio al Sistema Idrico Integrato (SII), acquedotto, fognatura, depurazione Si è svolto a Catania l'incontro dal titolo “Servizio idrico integrato: dagli acquedotti tradizionali al gestore unico”, organizzato da Ugl Sicilia. Un momento di confronto per contribuire a una maggiore comprensione del passaggio al Sistema Idrico Integrato (SII), acquedotto, fognatura, depurazione. Sono passati circa 30 anni dalla prima legge che lo prevedeva e ancora non sono chiari i termini del passaggio, così come le risorse tecniche ed economiche e le tutele dei lavoratori tra diritto ad essere “assorbito” nelle nuova realtà e titolarità acquisite. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Servizio idrico in Sicilia, Aica rilancia il tavolo tecnico permanente dei gestoriAica riprende il ruolo di coordinatore nel servizio idrico in Sicilia, rilanciando il tavolo tecnico permanente dei gestori. Servizio idrico, il nodo delle concessioni: a Fano il confronto sulla gestione tutta pubblFano si prepara ad affrontare un importante confronto sulla gestione del servizio idrico, uno dei settori più delicati e strategici della città. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Acqua in Abruzzo, cambio di rotta: verso un sistema più efficiente e meno frammentato; Confronto pubblico su riforma del sistema idrico integrato regionale; La privatizzazione dell’acqua in Europa: un fenomeno in crescita; Publiacqua e cooperative uniscono le forze sulla sostenibilità sociale del servizio idrico. Sorical verso la gestione unica delle reti: verifica della Commissione di vigilanzaLa Commissione presieduta da Riccardo Rosa ha approfondito il passaggio a Sorical come gestore unico del Servizio Idrico Integrato in Calabria. Analizzati stato delle reti, convenzioni con i Comuni, i ... ecodellojonio.it Servizio idrico integrato, a Catania il convegno Ugl SiciliaSi terrà il prossimo 20 febbraio alle ore 10 all’hotel Sea Palace di Catania il convegno organizzato da UGL Sicilia, dal titolo: Servizio idrico integrato: dagli acquedotti tradizionali al gestore […] ... blogsicilia.it Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24. . Ugl Sicilia, il convegno dal titolo "Servizio idrico integrato - dagli acquedotti tradizionali al gestore unico" si è tenuto all'Hotel Sea Palace di Catania: un importante momento di confronto tra gl - facebook.com facebook