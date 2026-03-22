Oggi al Virginian di via de’ Redi ad Arezzo e allo Spina si svolge una giornata dedicata al teatro per bambini e ragazzi. La stagione 2026 intitolata

Una domenica di teatro per tutta la famiglia quella che andrà in scena oggi. Prosegue la stagione 2026 "Resistenza" del teatro Virginian di via de’ Redi ad Arezzo. " I tre porcellini " di Teatro Figura Umbro sarà in scena oggi pomeriggio alle ore 17. La stagione del Virgianian proseguirà poi con "Breve apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di manhattan" de La Filastoccolo sarà in scena giovedì 9 e venerdì 10 aprile alle 21. Nuovo appuntamento con la rassegna dedicata alle famiglie oggi anche al teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Alle 17,30 oggi andrà in scena lo spettacolo “ Cappuccetto Rosso, raccontato da noi ” di Matteo Micheli, prodotto da Seven Cults, che reinventa la celebre fiaba con burattini, gag e rap, trasformandola in una festa di ironia e partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro ragazzi. Oggi al Virginian e allo Spina

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