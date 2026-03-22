Il futuro del tg satirico resta incerto. Pier Silvio Berlusconi parla del futuro di Striscia la Notizia: il programma è in pausa, ma non è detto che sia finita. Leggi anche: Striscia la Notizia chiude con ascolti imbarazzanti, così bassi non si erano mai visti: è finita per sempre? Per anni Striscia la Notizia è stato uno dei pilastri della televisione italiana, un appuntamento fisso capace di accompagnare il pubblico ogni sera. Con il tempo, però, anche i format più longevi devono fare i conti con cambiamenti, sperimentazioni e nuove esigenze di palinsesto. Negli ultimi mesi, però, il tg satirico Mediaset è finito al centro di riflessioni sul proprio futuro. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Striscia La Notizia tornerà mai in onda? Ecco la risposta di Pier Silvio Berlusconi

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