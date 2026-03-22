Striscia La Notizia tornerà mai in onda? Ecco la risposta di Pier Silvio Berlusconi
Il futuro del tg satirico resta incerto. Pier Silvio Berlusconi parla del futuro di Striscia la Notizia: il programma è in pausa, ma non è detto che sia finita. Leggi anche: Striscia la Notizia chiude con ascolti imbarazzanti, così bassi non si erano mai visti: è finita per sempre? Per anni Striscia la Notizia è stato uno dei pilastri della televisione italiana, un appuntamento fisso capace di accompagnare il pubblico ogni sera. Con il tempo, però, anche i format più longevi devono fare i conti con cambiamenti, sperimentazioni e nuove esigenze di palinsesto. Negli ultimi mesi, però, il tg satirico Mediaset è finito al centro di riflessioni sul proprio futuro. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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Tutto quello che riguarda Pier Silvio Berlusconi
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