Herbert Ballerina ha commentato pubblicamente la possibilità di affiancare Stefano De Martino durante il Festival di Sanremo 2027. Il comico ha espresso apertura riguardo alla possibilità di salire sul palco dell’Ariston in questa occasione, lasciando intendere che potrebbe esserci una collaborazione futura con il conduttore. La conversazione si è svolta attraverso dichiarazioni dirette del comico, senza ulteriori dettagli.

Herbert Ballerina commenta la possibilità di affiancare Stefano De Martino a Sanremo 2027: il comico apre alla possibilità di salire sul palco dell’Ariston. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Fan preoccupati per Herbert Ballerina: perché non è più ad Affari Tuoi? L’addio è definitivo? Ecco la verità Con la conclusione dell’ultima edizione del Festival, si apre ufficialmente una nuova fase per la kermesse musicale più importante d’Italia. L’arrivo di un nuovo conduttore porta inevitabilmente con sé curiosità, aspettative e anche una serie di ipotesi su possibili collaborazioni e volti che potrebbero salire sul palco dell’Ariston. Negli ultimi anni, infatti, il pubblico si è abituato a vedere al fianco dei conduttori squadre affiatate, composte da amici e colleghi di lunga data. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stefano De Martino a Sanremo con Herbert Ballerina? La risposta del comico non lascia dubbi

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