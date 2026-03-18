Herbert Ballerina, noto comico e protagonista di Affari Tuoi, ha confermato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2027. La sua presenza è prevista con Stefano De Martino come conduttore, mentre ha annunciato di non voler collaborare con Sal Da Vinci. La partecipazione di Ballerina al festival è ormai certa, secondo quanto dichiarato pubblicamente.

Herbert Ballerina al Festival di Sanremo 2027? Il comico, protagonista ogni sera ad Affari Tuoi, è pronto a dire sì a Stefano De Martino. Un collega ma soprattutto un amico, che ha cambiato la sua vita. E a proposito della kermesse musicale, l’artista non ha esitato a bocciare Sal Da Vinci, il vincitore di quest’anno. Herbert Ballerina insieme a Stefano De Martino a Sanremo 2027?. Da quando Stefano De Martino è stato nominato conduttore e direttore artistico della kermesse, è tanta la curiosità su chi potrebbe affiancarlo sul palco dell’Ariston. Tra i nomi più citati c’è quello di Herbert Ballerina, insieme ad altri volti legati alla cerchia artistica dell’ex ballerino come Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Herbert Ballerina dice sì a Sanremo 2027 con Stefano De Martino e boccia Sal Da Vinci

Articoli correlati

Affari Tuoi, Stefano De Martino boccia Herbert Ballerina: “Sono mortificato”Nella puntata del 30 gennaio di Affari Tuoi a giocare è stato Giovanni dalla Puglia: il primo pacco scelto è stato il 3.

Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci e Conti incorona De Martino per il 2027. Con lui ClericiHome > Spettacoli > Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci e Conti incorona De Martino per il 2027.

Una selezione di notizie su Herbert Ballerina

Temi più discussi: Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8); Affari Tuoi, Herbert Ballerina ruba il lavoro a Martina: il balletto tanto voluto da De Martino; Affari Tuoi, puntata da brividi e Martina Miliddi fa esplodere le polemiche sul web: Immagino la Celentano; Herbert Ballerina festeggia il compleanno ad Affari Tuoi, la sorpresa di Stefano De Martino.

Herbert Ballerina: «Stefano De Martino è bello, bravo e umile. Sanremo? Non so ancora nulla ma sarebbe da pazzi non farlo con lui»Stefano De Martino chiama e Herbert Ballerina risponde. Fare la spola tra Rai1 (Affari Tuoi) e Rai2 (Stasera tutto è possibile) non è mai stato così bello e non importa ... ilmessaggero.it

Affari tuoi, Herbert Ballerina e Martina Miliddi scatenati sulle note di Pulp FictionA tenere banco nella puntata di Affari Tuoi del 15 marzo sono Herbert Ballerina e Martina Miliddi, irresistibili nel remake di Pulp Fiction ... dilei.it

È gia febbre Sanremo: il prossimo anno, ci sarà Stefano De Martino come conduttore e Direttore Artistico. Chi affiancare il napoletano Ci sarà Herbert Ballerina E la splendida Mirtina Miliddi - facebook.com facebook

Gli ospiti della terza puntata di #StaseraTuttoÈPossibile sono Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Rocco Papaleo, Nathalie Guetta, Elisabetta Canalis, Brenda Lodigiani, Nicola Nocella. Presente anche Claudio Lauretta. Tema della pu x.com