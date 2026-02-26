Elettra Lamborghini spiega cosa sono i festini bilaterali | Sono andata a letto alle 4,30!

Durante un intervento pubblico, un’artista ha condiviso dettagli sulla sua vita notturna, affermando di essere rimasta sveglia fino alle prime ore del mattino. La discussione si è accesa sui social e tra i media, generando numerose reazioni. La cantante, nota per il suo stile vivace, ha dichiarato di aver avuto bisogno di un megafono per esprimersi, attirando l’attenzione su questo episodio.

"Festini bilaterali" è diventato il vero tormentone di questo 76° Festival di Sanremo, grazie a Elettra Lamborghini, che ieri sera, dopo la sua esibizione sulle note di Voilà, la canzone con cui è in gara, ha detto sul palco dell'Ariston, rivolgendosi a Carlo Conti e Laura Pausini, che era stanca per colpa dei "festini" che fanno vicino alla sua stanza, precisando che si tratta di "festini bilaterali". Lì per lì si è pensato che si riferisse a degli incontri tête-à-tête tra qualcuno dei cantanti, ma da quanto emerge ora non è così. Da quello che ha detto sul palco dell'Ariston sembrava che Elettra Lamborghini si riferisse a dei... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

