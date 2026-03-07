8 marzo Dalmonte Pd | Parità salariale ancora lontana impegno per iniziative nella provincia

In occasione dell’8 marzo, il Partito Democratico della provincia di Ravenna ha annunciato il proprio impegno a promuovere iniziative che mirano a ridurre il divario salariale tra donne e uomini. Dalmonte, rappresentante del partito, ha sottolineato come la parità salariale sia ancora lontana e ha annunciato attività dedicate sul territorio per affrontare questa questione.

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Partito Democratico della provincia di Ravenna ribadisce il proprio impegno a promuovere iniziative dedicate alla piena parità tra donne e uomini, a partire dal tema del divario salariale. "Il divario salariale tra donne e uomini è ancora una realtà e va superato – afferma Nicola Dalmonte, segretario provinciale del Partito Democratico –. La parità tra donne e uomini non può restare solo un principio formale. Ancora oggi, a parità di lavoro, le donne continuano a guadagnare meno degli uomini e incontrano maggiori difficoltà nell'accesso alle opportunità professionali e nei percorsi di carriera".