Un ristorante situato nel parco del Vesuvio è stato oggetto di controlli che hanno portato al sequestro di prodotti ittici non tracciati. Durante le verifiche sono stati individuati rifiuti all’interno della struttura, e sono stati redatti verbali amministrativi per le irregolarità riscontrate. Le autorità hanno agito per tutelare la sicurezza alimentare e ambientale nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prodotti ittici non tracciati: scattano sequestro e verbale amministrativo. Sigilli anche ad un’area diventata una sorta di deposito di rifiuti di varia natura. È accaduto a Torre del Greco, dove la Guardia Costiera, sotto il coordinamento operativo della direzione marittima di Napoli, nell’ambito della costante attività di vigilanza e controllo, ha accertato illeciti di natura ambientale e sulla filiera della pesca presso un’attività ricettiva nel cuore del parco del Vesuvio. Infatti, dalle verifiche effettuate è emersa la mancanza di tracciabilità del pescato destinato al consumo. Per questo motivo, al titolare del ristorante è stato elevato un verbale amministrativo di 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Prodotti ittici non tracciati e rifiuti in un ristorante nel parco del Vesuvio

