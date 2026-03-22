Secondo un'analisi dei numeri, il Milan avrebbe maggiori possibilità di vincere lo scudetto se Rabiot giocasse sempre. La media punti del club nelle partite con l’attuale centrocampista in campo risulta più alta rispetto a quella dell’Inter. I dati evidenziano come la presenza di Rabiot influisca positivamente sulle prestazioni dei rossoneri nelle gare ufficiali.

C’è un Milan con Adrien Rabiot e un Milan senza di lui. E quello con il centrocampista francese funziona decisamente meglio dell’altro. I numeri sono eloquenti: in campionato l’ex Marsiglia ha giocato 21 partite e il Milan ne ha vinte 15, viaggiando a una media di 2,38 punti a incontro. Con una proiezione di oltre 90 punti sulle 38 giornate. Insomma, un passo da scudetto. Nelle 9 gare in cui Rabiot non è stato in campo perché non ancora rossonero (quelle contro Cremonese e Lecce a inizio torneo), infortunato (all’andata contro Fiorentina, Pisa, Atalanta, Roma e Parma) o squalificato (Como e Lazio) i successi sono stati appena 3 e i punti conquistati 13 per una media di 1,44 a partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Se Rabiot giocasse sempre il Milan vincerebbe lo scudetto: l'analisi dei numeri

Articoli correlati

Leggi anche: Milan, cosa serve per vincere lo Scudetto? L’analisi sulla stagione dei rossoneri di Allegri: statistiche e numeri

Un Milan con e un Milan senza Rabiot: quando c’è il francese, ritmo Scudetto. I numeri'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ad Adrien Rabiot, classe 1995, centrocampista francese giunto al Milan nell'ultimo...

Approfondimenti e contenuti su Rabiot giocasse

Discussioni sull' argomento Rabbia Leao per il cambio: Allegri cerca l'abbraccio, Rafa lo evita. Tare perplesso in tribuna; Como-Roma vale già un pezzo di Champions: l'analisi; Clamoroso a Cesena: esonerato Mignani, arriva Ashley Cole. Per l'ex stella inglese prima volta in panchina.

Se Rabiot giocasse sempre il Milan vincerebbe lo scudetto: l'analisi dei numeriLa media punti dei rossoneri nelle partite con Adrien è altissima, superiore a quella dell'Inter capolista ... msn.com

Fischio finale: Milan-Torino 3-2. Il Diavolo rialza la testa e rimette dietro il Napoli in classifica: Pavlovic, Rabiot e Fofana stendono il Toro. Qualche minuto in campo anche per il Bebote Gimenez, che rientra dopo il lungo infortunio. Sempre viva il Milan facebook