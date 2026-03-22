Quando gli sport invernali in primavera… oggi | orari domenica 22 marzo tv programma streaming

Oggi, domenica 22 marzo, si svolgono diverse gare di sport invernali concludendo le tappe di Coppa del Mondo di biathlon, sci di fondo, salto con gli sci, sci freestyle e snowboard. Nel frattempo, si assegnano le medaglie ai Mondiali di curling femminile. Gli appuntamenti sono visibili in televisione e streaming, con orari e programmi specifici.

Oggi, domenica 22 marzo, saranno di scena diversi sport invernali: si concluderanno le gare delle tappe di Coppa del Mondo per il biathlon, lo sci di fondo, il salto con gli sci, lo sci freestyle e lo snowboard, mentre si assegneranno le medaglie ai Mondiali di curling femminile. Proseguono le gare delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Nello sci alpino, per il superG femminile delle Finali di Coppa del Mondo di Kvitfjell (Norvegia), vedremo all’opera ben cinque azzurre, ovvero Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sofia Goggia, Elena Curtoni ed Asja Zenere. Per quanto concerne, invece, il superG maschile delle Finali di Coppa del Mondo di Kvitfjell (Norvegia), saranno protagonisti cinque italiani, ovvero Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse e Christof Innerhofer. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari domenica 22 marzo, tv, programma, streaming Articoli correlati Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari 22 marzo, tv, programma, streamingOggi, domenica 22 marzo, saranno di scena diversi sport invernali: si concluderanno le gare delle tappe di Coppa del Mondo per il biathlon, lo sci di... Leggi anche: Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari 21 marzo, tv, programma, streaming Una raccolta di contenuti su sport invernali Temi più discussi: Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari sabato 21 marzo, tv, programma, streaming; Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026; Fondazione Bormio e il successo dei Giochi olimpici; Il motore di Oceanengine con Quando la neve cade a Milan: quando le Olimpiadi Invernali incontrano il marketing, lo sport passa dal guardare al vivere l’esperienza. Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari 22 marzo, tv, programma, streamingOggi, domenica 22 marzo, saranno di scena diversi sport invernali: si concluderanno le gare delle tappe di Coppa del Mondo per il biathlon, lo sci di ... oasport.it Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari sabato 21 marzo, tv, programma, streamingOggi sabato 21 marzo ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La primavera è ufficialmente incominciata ieri pomeriggio, ma ci sarà ancora ... oasport.it JOL3 Terza settimana scorsa in Austria… Terza oggi in Canada! Jole Galli non lascia il podio in Coppa del Mondo di ski cross! Una super gara-1 a Craigleith #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali facebook Oggi la città è diventata una destinazione globale degli sport invernali, nonché sede delle gare delle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022 e simbolo di crescita e di cooperazione tra #Cina e #Italia. x.com