A poche settimane dalla vittoria del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci è tornato a parlare di un caso che ha infiammato i social. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, il 22 marzo il cantautore napoletano ha finalmente chiarito il mistero del fuorionda con Laura Pausini. La cantante non ha svelato in anticipo il risultato del voto. Il presunto spoiler di Laura Pausini durante la finale di Sanremo La rivelazione di Sal Da Vinci a Verissimo Sal Da Vinci minimizza le polemiche nate sul web Il presunto spoiler di Laura Pausini durante la finale di Sanremo Come riportato da Today, il video del presunto “tradimento” della segretezza era diventato virale pochi istanti dopo la finale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sal Da Vinci non ha saputo in anticipo di aver vinto Sanremo da Laura Pausini: la rivelazione a Verissimo

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