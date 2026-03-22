chi sono e cosa fanno nella vita francesco e anna chiara i figli di sal da vinci

Francesco e Anna Chiara sono i figli di Sal Da Vinci e di Paola Pugliese. Sono nati dall’unione tra l’artista e la sua compagna e sono cresciuti nella famiglia composta da loro. Francesco e Anna Chiara rappresentano i due figli avuti dalla coppia, e sono coinvolti nella vita privata del cantante. La loro presenza è spesso menzionata nelle notizie che riguardano il loro genitore.

Dalla splendida storia d’amore con Paola Pugliese sono nati Francesco e Annachiara, i due figli di Sal Da Vinci. Il primogenito Francesco è nato un anno dopo il matrimonio con la sua dolce metà, mentre la seconda figlia è arrivata sei anni dopo le nozze. Oggi la famiglia è numerosa più che mai, con Sal Da Vinci e sua moglie che sono già diventati nonni di tre adorabili nipoti. Chi sono e cosa fanno nella vita, i figli di Sal Da Vinci. Classe 1993, Francesco è un volto e un nome noto non solo nel mondo discografico ma anche televisivo: ha lavorato nella serie televisiva Gomorra, con Alessandro Siani nello spettacolo teatrale Stelle a metà e partecipato al talent Rai The Voice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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