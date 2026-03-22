Roma si trova in difficoltà a poche ore dalla partita contro il Lecce, con un comunicato che annuncia una tripla tegola per la squadra di Gasperini. La società ha reso noto che ci sono tre giocatori indisponibili per l’incontro, senza fornire dettagli aggiuntivi. La squadra si prepara quindi con alcune assenze importanti in vista della sfida.

Pessime notizie per la Roma a poche ore dalla gara interna contro il Lecce: le ultimissime da Trigoria. Tripla tegola in casa Roma a pochissime ore dalla gara interna contro il Lecce, valevole per il 30esimo turno di Serie A e in programma allo stadio Olimpico alle ore 18,00. Il tecnico Gian Piero Gasperini, infatti, si vedrà costretto a rinunciare a tre degli elementi più importanti della sua rosa, ovvero Celik, Koné e Soulé. Festa Roma (ANSA) Calciomercato.it Celik alza bandiera bianca a causa di un problema al polpaccio, mentre Koné non ci sarà per una lesione al bicipite femorale della gamba destra. Soulé, invece, continua ad avvertire dei fastidi per la pubalgia che lo tiene fermo ai box ormai da diverse settimane. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma nei guai, tripla tegola per Gasperini: il comunicato

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