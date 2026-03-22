Roma-Lecce tra Champions e salvezza una sfida tutta giallorossa Le probabili formazioni

Il 22 marzo 2026 si gioca a Roma la sfida tra la squadra giallorossa e il Lecce. La partita si inserisce in un contesto di obiettivi opposti: la Roma cerca di ritornare in Champions League, mentre il Lecce tenta di evitare la retrocessione. Le formazioni probabili sono state annunciate, e la sfida si preannuncia decisiva per entrambe le squadre.

Roma, 22 marzo 2026 – Due mondi agli antipodi tutti a tinte giallorosse si affronteranno, tra l'ambizione di un ritorno in Champions League e l'obiettivo di una salvezza da record in una stagione davvero complicata. Allo stadio Olimpico la Roma ospita il Lecce nella gara delle ore 18 di domenica 22 marzo 2026, valevole per la trentesima giornata di Serie A. Tre punti in palio per dare nuovo slancio alle rispettive formazioni, attese da un finale in violata per i rispettivi obiettivi. La Roma in settimana è rimasta scottata in Europa, bruciata dall'eliminazione per mano del Bologna agli ottavi di Europa League. Battuti per 3-4 ai supplementari dai rossoblù, ai capitolini ora resta solo il campionato per trovare un ritorno in Champions League atteso da 7 stagioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma-Lecce tra Champions e salvezza, una sfida tutta giallorossa. Le probabili formazioni Articoli correlati Roma-Lecce, il pronostico: tra corsa Champions e lotta salvezza. Chi vince?Gasperini vuole smaltire la delusione per l'eliminazione dall'Europa League, gli uomini di Di Francesco rischiano grosso Dopo la delusione per... Una raccolta di contenuti su Roma Lecce tra Champions e salvezza una... Temi più discussi: Pronostico Roma-Lecce quote della 30ª giornata di Serie A; Roma-Lecce, tra Champions e lotta salvezza; Roma-Lecce: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Roma-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioni. Roma, contro il Lecce per scacciare la crisi e agganciare la Juve: il sogno Champions resta vivoServe un cambio di marcia alla squadra di Gian Piero Gasperini, che contro i pugliesi hanno una grande occasione per tornare in corsa ... tuttosport.com Roma-Lecce, probabili formazioni e dove vederla: Gasp si affida (ancora) a Malen per rincorrere il quarto postoLa Roma deve archiviare la delusione dell'Europa League dopo l'eliminazione contro il Bologna e focalizzarsi sulla volata Champions, ... msn.com Roma, contro il Lecce per scacciare la crisi e agganciare la Juve: il sogno Champions resta vivo facebook #Roma, contro il Lecce per scacciare la crisi e agganciare la #Juve: il sogno Champions resta vivo x.com