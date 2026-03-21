Roma e Lecce si affrontano in una sfida tra squadre che cercano punti fondamentali: i giallorossi puntano alla qualificazione in Champions League, mentre i salentini lottano per mantenere la categoria. Gasperini, allenatore della squadra romana, ha come obiettivo di superare la delusione per l'eliminazione dall’Europa League. I giocatori di Di… sono pronti a scendere in campo per ottenere un risultato positivo.

Gasperini vuole smaltire la delusione per l'eliminazione dall'Europa League, gli uomini di Di Francesco rischiano grosso Dopo la delusione per l'eliminazione agli ottavi di Europa League contro il Bologna, la Roma riparte dal campionato. La squadra di Gasperini ospita all'Olimpico il Lecce: fischio d'inizio domenica alle 18. Malen e compagni arrivano dal 4-3 contro i rossoblù nei tempi supplementari, gli uomini di Di Francesco hanno perso 2-1 contro il Napoli nell'ultimo turno di A. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Roma-Lecce. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Lecce, il pronostico: tra corsa Champions e lotta salvezza. Chi vince?

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