Napoli-Lecce in streaming gratis? Dove vedere la sfida del Maradona oggi

Nel pomeriggio di oggi, allo stadio Maradona di Napoli, si disputa la partita tra Napoli e Lecce, valida per la 29ª giornata di Serie A. La sfida sarà disponibile in streaming gratuito su alcune piattaforme online, permettendo ai tifosi di seguire l’incontro senza costi aggiuntivi. La partita rappresenta un momento importante della stagione per entrambe le squadre, con punti fondamentali in palio.

Il sabato pomeriggio della 29ª giornata di Serie A fa tappa all’ombra del Vesuvio per un incrocio che mette in palio punti pesantissimi per sogni e necessità opposte. Oggi, sabato 14 marzo 2026 alle ore 18:00, il Napoli ospita il Lecce allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono in un momento di forma smagliante, reduci dai successi contro Torino e Verona, e puntano a consolidare il terzo posto per restare in scia al Milan. Di fronte, però, c’è un Lecce rinvigorito dalla vittoria vitale nello scontro salvezza contro la Cremonese. Da osservatori attenti alle dinamiche d’alta classifica, sappiamo che il Napoli non può permettersi distrazioni se vuole mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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