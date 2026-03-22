Roma e Lecce si preparano a sfidarsi in una partita decisiva, con entrambe le squadre che cercano punti importanti. Gasperini cerca di superare la delusione per l’eliminazione dall’Europa League, mentre gli uomini di Di... affrontano questa sfida con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. La gara si gioca in un momento di grande tensione, tra la corsa alla zona Champions e la lotta per evitare la retrocessione.

Gasperini vuole smaltire la delusione per l'eliminazione dall'Europa League, gli uomini di Di Francesco rischiano grosso Dopo la delusione per l'eliminazione agli ottavi di Europa League contro il Bologna, la Roma riparte dal campionato. La squadra di Gasperini ospita all'Olimpico il Lecce: fischio d'inizio domenica alle 18. Malen e compagni arrivano dal 4-3 contro i rossoblù nei tempi supplementari, gli uomini di Di Francesco hanno perso 2-1 contro il Napoli nell'ultimo turno di A. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Roma-Lecce. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Lecce, il pronostico: tra corsa Champions e lotta salvezza. Chi vince?

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