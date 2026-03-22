rientrano i big e il napoli fa 4 vittorie di fila i numeri danno ragione a conte

Il Napoli ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva grazie al ritorno dei giocatori chiave dopo gli infortuni. La squadra di allenatore ha visto in campo i big, contribuendo a migliorare le prestazioni e consolidando la serie positiva. I numeri evidenziano un trend favorevole per il club, che ha rialzato la testa dopo un periodo di assenza di alcuni titolari.

Momento d’oro in casa Napoli: con il rientro degli infortunati sono quattro le vittorie consecutive per la squadra di Antonio Conte, che con il rientro dei big in campo ha visto la sua squadra cambiare decisamente rotta. “Sarà un caso, e non lo è, ma appena il Napoli ha recuperato alcuni giocatori importanti è cambiato il vento. Lo dimostrano i numeri delle ultime settimane: quattro vittorie consecutive contro Verona, Torino, Lecce e Cagliari. Un filotto arrivato proprio nel momento in cui Conte ha potuto contare di nuovo su elementi fondamentali come Lukaku, Gilmour, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Non a caso sono stati proprio loro a risultare decisivi, con lo scozzese e il belga protagonisti nei successi contro Hellas e Cagliari. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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