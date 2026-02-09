Cliorama accende Milano | Renault mette Clio in scena tra heritage musica e full hybrid

Milano si accende con l’evento di Cliorama, che ha portato in città la nuova Clio tra musica, stile retrò e tecnologia full hybrid. La vettura, simbolo di iconica versatilità, ha attirato appassionati e curiosi, pronti a scoprire come Renault combina passato e futuro in un’auto che parla a tutte le età. La scena si è animata tra musica dal vivo e atmosfere vintage, dimostrando che la Clio resta una protagonista capace di rinnovarsi senza perdere il suo fascino di sempre.

Iconica, popolare, trasversale: Clio è una di quelle auto che continuano a parlare a generazioni diverse e che sanno trasformare la loro storia in un punto di forza. È su questa energia che Renault costruisce Cliorama, inaugurato giovedì 5 febbraio alla presenza della stampa italiana: il cuore del lancio di Nuova Clio e un progetto che mescola heritage e attivazione urbana. Dentro lo spazio, oltre 35 anni di storia diventano un racconto contemporaneo tra installazioni, richiami pop e un calendario di appuntamenti tra febbraio e marzo; fuori, la "domination" nei luoghi simbolo di Milano e la carovana di Clio storiche completano la strategia, portando l'icona su scala urbana e tenendo alta l'attenzione oltre il giorno del debutto.

