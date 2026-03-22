Referendum sulla giustizia chiuse le urne | nelle Marche il NO avviato ad una vittoria schiacciante GLI AGGIORNAMENTI

Vittoria schiacciante del No nelle Marche: manca una manciata di sezioni e il No ha superato di netto il Si': 53,75% contro il 46,25%. La premier Meloni su Instagram ha preso atto della sconfitta sul referendum costituzionale confermativo della riforma della Giustizia sulla separazione delle carriere di giudici e pm, sul nuovo Csm sdoppiato e sulla nascita dell'Alta Corte si giustizia. L'Italia ha scelto di non modificare la costituzione e anche le Marche - con un'affluenza pari al 63,76% - non nè andata controcorrente. Il No ha vinto anche nei capoluoghi di provincia guidati dal centrodestra come Ascoli e Macerata. L'affluenza nelle Marche Il voto nei Comuni marchigiani Il voto nelle Province 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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