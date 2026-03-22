Referendum sulla giustizia la guida al voto | tutto quello che c’è da sapere dai punti della riforma ai risultati
Il referendum sulla giustizia si svolge dopo mesi di discussioni e polemiche, con il governo che ha avviato la campagna per il sì e le opposizioni che si oppongono. La consultazione riguarda vari punti della riforma, e i cittadini sono chiamati a esprimersi su questi temi. I risultati saranno disponibili dopo la chiusura delle urne.
Dopo mesi di scontri, di attacchi alla magistratura, di richiami del Quirinale per moderare i toni, alla fine il referendum sulla giustizia è arrivato. Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati a votare per confermare o cancellare la riforma voluta dal governo che introduce la separazione delle carriere e la nuova Alta Corte. A ogni elettore verrà fornita una sola scheda, con due opzioni: si può votare Sì per confermare la riforma e No per cancellarla. Ma come si vota e cosa bisogna sapere in vista della chiamata alle urne? Vediamo tutto quello che c’è da sapere attraverso una breve guida al voto. Referendum sulla giustizia, le regole del voto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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