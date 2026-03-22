Referendum maxi SÌ spunta sulla torre Piacentini a Genova in silenzio elettorale | polemiche su ex senatore

Un maxi “Sì” è apparso a Genova, sulla terrazza della torre Piacentini, durante il referendum sulla giustizia e ha scatenato polemiche sul silenzio elettorale. L’editore dell’emittente Primocanale ed ex senatore spiega che si tratta di pubblicità per matrimoni, ma cittadini e comitati del No sospettano una presa di posizione politica. A Genova polemica durante il referendum Le polemiche erano scontate, considerando che si tratta del giorno di apertura delle urne per il referendum sulla giustizia. L’immagine del gigantesco “Sì!, visibile da gran parte del capoluogo ligure, è apparsa sul maxischermo installato sulla torre Piacentini, sopra Terrazza Colombo, e gestito dall’emittente locale Primocanale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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