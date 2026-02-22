Referendum sulla Giustizia 2026 guida ai quesiti e cosa cambia col Sì o col No

Il governo ha deciso di indire un referendum sulla Giustizia nel 2026, per apportare modifiche ai processi e ai tempi di giudizio. La scelta mira a semplificare le procedure e ridurre i ritardi nelle cause civili e penali. Tra le opzioni, il voto “Sì” propone una riforma che accelererà le sentenze, mentre il “No” difende lo status quo. Gli elettori devono decidere se approvare o meno queste proposte prima del voto.

A un mese esatto dalla chiamata alle urne per il referendum sulla Giustizia, molti italiani appaiono ancora indecisi su cosa votare. La consultazione è di tipo confermativo, cioè chiede ai cittadini di esprimersi su una legge costituzionale già approvata dal Parlamento. Tra i punti più dirimenti c’è la tanto chiacchierata separazione delle carriere dei magistrati. La scheda proporrà la scelta tra due possibilità: “Sì” o “No”. Ma cosa cambia davvero in uno o nell’altro caso? Referendum sulla Giustizia, quando e perché si vota. Gli italiani dai 18 anni in su sono chiamati alle urne per il referendum domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Referendum sulla giustizia: quando si vota e i quesiti

Referendum sulla giustizia, 500 mila firme per il No: cosa cambia

