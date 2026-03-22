Alle 7 si aprono i seggi per il referendum sulla giustizia, una consultazione senza quorum che punta tutto sull’affluenza. La giornata si svolge in tutto il territorio con le urne aperte per tutta la durata prevista, consentendo ai cittadini di esprimersi su questioni di interesse pubblico. Le operazioni di voto proseguono senza interruzioni fino alla chiusura, prevista alla sera.

I seggi aprono alle 7 per il referendum sulla giustizia, una consultazione che non prevede quorum e che quindi concentra l’attenzione politica su un solo fattore: l’ affluenza. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15; al termine della seconda giornata partirà lo spoglio, con la diffusione dei primi exit poll e poi dei dati ufficiali. Gli elettori chiamati alle urne sono circa 51,5 milioni, includendo una platea significativa di cittadini residenti all’estero, stimata in circa 5,5 milioni. In assenza di una soglia minima di partecipazione, il risultato sarà valido in ogni caso: cambia però il “peso” politico del verdetto, che dipenderà anche da quante persone sceglieranno di votare. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Referendum, attenzione a quel particolare che non tutti sanno

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