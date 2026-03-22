Quando gli sport invernali in primavera… oggi | orari 22 marzo tv programma streaming

Oggi, domenica 22 marzo, si svolgono le ultime gare di Coppa del Mondo di biathlon, sci di fondo, salto con gli sci, sci freestyle e snowboard. Contestualmente, si assegnano le medaglie ai Mondiali di curling femminile. Le competizioni si tengono in diverse località e vengono trasmesse in diretta televisiva e streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire gli eventi in tempo reale.

Oggi, domenica 22 marzo, saranno di scena diversi sport invernali: si concluderanno le gare delle tappe di Coppa del Mondo per il biathlon, lo sci di fondo, il salto con gli sci, lo sci freestyle e lo snowboard, mentre si assegneranno le medaglie ai Mondiali di curling femminile. Proseguono le gare delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Nello sci alpino, per il superG femminile delle Finali di Coppa del Mondo di Kvitfjell (Norvegia), vedremo all’opera ben cinque azzurre, ovvero Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sofia Goggia, Elena Curtoni ed Asja Zenere. Per quanto concerne, invece, il superG maschile delle Finali di Coppa del Mondo di Kvitfjell (Norvegia), saranno protagonisti cinque italiani, ovvero Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse e Christof Innerhofer. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari 22 marzo, tv, programma, streaming Articoli correlati Leggi anche: Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari 21 marzo, tv, programma, streaming Leggi anche: Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari sabato 21 marzo, tv, programma, streaming Aggiornamenti e contenuti dedicati a sport invernali Temi più discussi: Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari 22 marzo, tv, programma, streaming; Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026; Con un carico di vita in più; René De Silvestro conquista l'oro nel gigante ai Giochi di Milano-Cortina, i complimenti della FISPES. Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari sabato 21 marzo, tv, programma, streamingOggi sabato 21 marzo ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La primavera è ufficialmente incominciata ieri pomeriggio, ma ci sarà ancora ... oasport.it Quando gli sport invernali oggi in tv: orari sabato 7 marzo e streamingOggi sabato 7 marzo ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile in Val di Fassa ... oasport.it FISI -... - FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook Oggi la città è diventata una destinazione globale degli sport invernali, nonché sede delle gare delle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022 e simbolo di crescita e di cooperazione tra #Cina e #Italia. x.com