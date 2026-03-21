Quando gli sport invernali in primavera… oggi | orari sabato 21 marzo tv programma streaming

Oggi, sabato 21 marzo, sono in programma varie discipline di sport invernali con eventi trasmessi in TV e in streaming. Gli orari delle gare sono stati comunicati e riguardano diverse discipline, tra cui sci alpino e snowboard. La giornata prevede diverse dirette televisive e piattaforme online dedicate alle competizioni, permettendo agli appassionati di seguire gli appuntamenti in tempo reale.

Oggi sabato 21 marzo ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La primavera è ufficialmente incominciata ieri pomeriggio, ma ci sarà ancora tantissima azione tra neve e ghiaccio: la Coppa del Mondo di sci alpino propone le finali a Lillehammer con le due discese libere (maschile e femminile), la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le sprint a Lake Placid, la Coppa del Mondo di biathlon andrà in scena a Oslo con i due inseguimenti, sul ghiaccio di Calgary proseguiranno i Mondiali di curling femminile. Da seguire con grande attenzione il salto con gli sci a Vikersund, la Coppa del Mondo di snowboard con il PSL maschile e femminile a Winterberg, lo sci alpinismo in Val Martello, lo slopestyle di snowboard a Flachau, lo skicross a Craigleith per la penultima tappa di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari sabato 21 marzo, tv, programma, streaming Articoli correlati Leggi anche: Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari 21 marzo, tv, programma, streaming Quando gli sport invernali oggi in tv: orari sabato 7 marzo e streamingBiathlonCombinata nordicaCoppa del MondoParalimpiadiSalto con gli sciSci AlpinoSci di fondoSnowboardSpeed SkatingSport in tvSport Invernali Oggi... Una selezione di notizie su sport invernali Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026; Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari 21 marzo, tv, programma, streaming; Con un carico di vita in più; René De Silvestro conquista l'oro nel gigante ai Giochi di Milano-Cortina, i complimenti della FISPES. Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari 21 marzo, tv, programma, streamingOggi sabato 21 marzo ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La primavera è ufficialmente incominciata ieri pomeriggio, ma ci sarà ancora ... oasport.it Quando gli sport invernali oggi in tv: orari sabato 7 marzo e streamingOggi sabato 7 marzo ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile in Val di Fassa ... oasport.it FISI -... - FISI - Federazione Italiana Sport Invernali facebook Oggi la città è diventata una destinazione globale degli sport invernali, nonché sede delle gare delle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022 e simbolo di crescita e di cooperazione tra #Cina e #Italia. x.com