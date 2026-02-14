Pronostico Rayo Vallecano-Atletico Madrid | non succede da oltre dieci anni

Il Rayo Vallecano ha subito una sconfitta contro l’Atletico Madrid, che non perde da più di dieci anni in campionato. La partita si tiene domenica nella ventiquattresima giornata della Liga. I tifosi attendono con curiosità di vedere se questa volta il Rayo potrà interrompere questa lunga serie negativa. La sfida si svolge all’estadio Vallecas, dove l’Atletico ha sempre avuto la meglio nelle ultime occasioni.

Rayo Vallecano-Atletico Madrid è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Da oltre dieci anni in campionato il Rayo Vallecano non riesce a battere l’Atletico Madrid. Di solito, anche per via della solita legge dei grandi numeri, succede. Ma vedendo come gli uomini di Simeone arrivano a questo match, non ci pare proprio il momento. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una squadra che ha distrutto il Barcellona in un tempo e che ha messo le mani sulla finale di Coppa del Re non può cambiare in così pochi giorni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Rayo Vallecano-Atletico Madrid

