Pronostico Marsiglia-Lille | sfatato il tabù quattro anni dopo

Domenica si disputa la partita tra Marsiglia e Lille, valida per la ventisettesima giornata di Ligue 1. La sfida si svolge allo stadio di Marsiglia e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni per prepararsi al match. Nel passato, il confronto tra le due squadre aveva visto un risultato negativo per il Marsiglia, ma questa volta si spera in un esito diverso.

Marsiglia-Lille è una partita della ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Due squadre che lottano per un posto nella prossima Champions League. Due squadre che vivono momenti diversi perché il Marsiglia sembra aver trovato un poco di continuità dopo le due vittorie di fila. Mentre il Lille in settimana è stato eliminato dall’Europa League. E quindi anche questo impegno potrebbe sicuramente pesare sulle gambe della squadra ospite. Un tabù, per il Marsiglia, questa partita. Da quattro anno a questa parte – tra campionato e anche qualche match di Coppa – i padroni di casa non riescono ad avere la meglio su questa squadra. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Marsiglia-Lille: sfatato il tabù quattro anni dopo Articoli correlati Leggi anche: Pronostico Lille-Lione: il tabù non viene sfatato Pronostico Augusta-Heidenheim: sfatato il tabù domenicaleAugsburg-Heidenheim è una partita valida per la ventiduesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni,... Contenuti e approfondimenti su Pronostico Marsiglia Lille sfatato il... Ligue 1, super anticipo Lille-Marsiglia: ecco il pronosticoDue gli anticipi proposti stasera dalla Ligue 1 con il secondo, un Lille-Marsiglia di alta quota, sicuramente più interessante e avvincente di Brest-Monaco che apre, alle ore 19, il 15° turno. Match ... corrieredellosport.it Il Marsiglia di De Zerbi in trasferta a Lille: quote e pronosticoDue gli anticipi proposti stasera dalla Ligue 1 con il secondo, un Lille-Marsiglia di alta quota, sicuramente più interessante e avvincente di Brest-Monaco che apre, alle ore 19, il 15° turno. Match ... tuttosport.com