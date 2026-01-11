Lille e Lione si affrontano nei sedicesimi di finale di Coppa di Francia, in una sfida caratterizzata da una tradizione favorevole ai padroni di casa. Analizziamo le probabili formazioni, il pronostico e le modalità di visione dell’incontro, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di questa partita. Un'occasione per comprendere meglio le dinamiche tra due club con storie e ambizioni diverse.

Lille-Lione è una partita dei sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla Per il Lille è un tabù il Lione. Sì, proprio così: negli ultimi cinque scontri diretti infatti la formazione di casa non ha mai battuto quella allenata da Fonseca. Che anche per questo sogna il colpo grosso in trasferta per andare avanti in Coppa di Francia. E diciamo che sarebbe opportuno, per questa squadra, riuscire a farlo visto che in generale le cose non stanno andando proprio benissimo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E’ in forma la truppa allenata dall’ex allenatore del Milan. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lille-Lione: il tabù non viene sfatato

Lille-Lione: i pronostici danno i padroni di casa favoriti, presentazione e statistiche - Uno dei protagonisti più attesi è Berke Özer, il portiere turco del Lille, che fin qui ha totalizzato undici parate e concesso otto reti (uno il clean sheet portato a casa). it.blastingnews.com