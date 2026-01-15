Pronostico Pisa-Atalanta | quarta vittoria di fila nel mirino
Il match tra Pisa e Atalanta, valido per la ventunesima giornata di Serie A, si svolge venerdì alle 20:45. In questa occasione, analizzeremo le statistiche, le notizie più recenti, le probabili formazioni e il pronostico, offrendo informazioni utili per seguire l’incontro in diretta tv o streaming. Un’occasione per approfondire i temi principali di questa sfida tra due squadre con obiettivi diversi in campionato.
Pisa-Atalanta è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Marcia sempre più veloce l’ Atalanta di Raffaele Palladino. Da quando in panchina c’è l’ex tecnico della Fiorentina la Dea ha cambiato pelle e viaggia quasi ai ritmi a cui ci aveva abituati durante l’irripetibile gestione Gasperini. Tutt’altra cosa rispetto a quanto visto nei primi mesi della nuova stagione con Ivan Juric al timone. Delle 12 partite disputate dal cambio di guida tecnica i nerazzurri ne hanno vinte nove tra campionato, Coppa Italia e Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Pisa-Como 0-3 | Niente di nuovo: crollo nel secondo tempo e quarta sconfitta interna di fila
Leggi anche: Pronostico Braga-Genk: arriva la quarta di fila
Pronostici Serie A: la schedina pronta con le migliori giocate; Pronostico Pisa-Atalanta: quarta vittoria di fila nel mirino; Pronostico Atalanta-Torino: 20ª Giornata Serie A 10.01.2026; Pisa-Atalanta, esame impari all’Arena Garibaldi: quote, analisi e pronostico.
Pronostico Pisa vs Atalanta – 16 Gennaio 2026 - La sfida di Serie A tra Pisa e Atalanta, in programma il 16 Gennaio 2026 alle 20:45 all'Arena Garibaldi - news-sports.it
Pisa-Atalanta, esame impari all’Arena Garibaldi: quote, analisi e pronostico - Atalanta apre la 21ª giornata di Serie A: toscani ultimi, Dea in corsa Europa. agimeg.it
Pronostico Atalanta-Torino, dietro si balla troppo: la scalata prosegue - Torino è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it
TuttoUdinese.it. Vanilla Ice · Ice Ice Baby. Match Kit: le curiosità che devi sapere di Udinese-Pisa Qual è il tuo pronostico #TuttoUdinese #Udinese #Pisa facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.