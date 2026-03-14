Probabili formazioni Inter Atalanta Chivu tra ritorni e certezze | le possibili scelte dei due tecnici

Alle 15:00 si sfidano Inter e Atalanta con le probabili formazioni dei due allenatori. Cristian Chivu e Raffaele Palladino stanno valutando le scelte da schierare in campo, tra ritorni e conferme. La partita vedrà quindi le decisioni dei tecnici sulle formazioni titolari, con possibili variazioni rispetto alle ultime uscite. La composizione delle squadre sarà annunciata poco prima del calcio d’inizio.

Inter News 24 Probabili formazioni Atalanta Inter, le possibili scelte di Cristian Chivu e Raffaele Palladino per il match in programma alle 15:00. Oggi alle ore 15:00 l’Inter scenderà in campo per affrontare l’Atalanta nella 29esima giornata di Serie A. La Beneamata cerca l’immediato riscatto dopo la sconfitta rimediata domenica scorso contro il Milan nel derby. A poche ore dal fischio d’inizio queste sono le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport: Probabili formazioni Inter Atalanta: Dumfries in vantaggio, chance per Acerbi. Cristian Chivu pronto a rilanciare Denzel Dumfries, favorito su Luis Henrique. Al centro della difesa favorito Francesco Acerbi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Inter Atalanta, Chivu tra ritorni e certezze: le possibili scelte dei due tecnici Articoli correlati Probabili formazioni Cremonese Inter, in attesa dei rinforzi: le possibili scelte di Cristian ChivuCalciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, le ultime di Romano tra Alisson e l’interesse dell’Arsenal su Esposito Mercato Inter,... Formazioni ufficiali Atalanta Inter, le scelte dei due tecnici per il match della 17a giornata di Serie ACalciomercato Udinese: scatto dei friulani per Kumbulla, cosa manca per chiudere l’operazione con il Maiorca. Contenuti utili per approfondire Inter Atalanta Temi più discussi: Inter-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; Inter-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Inter-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Dumfries, Thuram, Raspadori, De Ketelaere e Scamacca; Inter-Atalanta: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A. La probabile formazione dell'InterInter e Atalanta vogliono rialzarsi dopo i ko nel derby e di Champions. Chivu ritrova Thuram dal 1' e potrebbe rilanciare titolare Dumfries. Bastoni verso il forfait: non si è ancora ripreso del tutto ... sport.sky.it Probabili formazioni Inter Atalanta | Quote: Chivu ritrova Thuram, Scamacca ok (Serie A, oggi 14 marzo 2026)Probabili formazioni Inter Atalanta: Chivu ritrova Marcus Thuram ma non Lautaro Martinez, Palladino potrebbe riavere Raspadori per la panchina. ilsussidiario.net Inter-Atalanta, Sky o Dazn Dove vederla in tv e in streaming x.com MATCHDAY Inter Atalanta San Siro Ore 15:00 DAZN - facebook.com facebook