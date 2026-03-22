Perché possiamo risultare ubriachi anche senza aver bevuto

Negli ultimi anni, gli studi scientifici hanno mostrato che si può sembrare ubriachi anche senza aver consumato alcol. La domanda su quanto si possa bere senza rischi rimane aperta, con le ricerche che evidenziano limiti e variabili diverse. La questione riguarda non solo il consumo diretto di alcol, ma anche come il corpo reagisce a sostanze e condizioni diverse.

Quanto alcol si può bere senza rischi? Negli ultimi anni la risposta della ricerca scientifica è diventata sempre più prudente. Se per molto tempo si è parlato di consumo moderato come compatibile con uno stile di vita sano, oggi molte evidenze suggeriscono che anche quantità ridotte, come un bicchiere al giorno, possano avere effetti misurabili sulla salute, mentre i danni più evidenti restano associati all’eccesso e agli episodi di intossicazione acuta. Proprio sugli effetti dell’ubriacatura, però, la scienza continua a indagare anche da prospettive meno note. Per esempio, cosa succede quando i sintomi tipici dell’intossicazione alcolica... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Cassazione: ‘Rapporto consensuale anche dopo aver bevuto’, assoluzione definitiva per i due imputatiDichiarando inammissibile il ricorso della Procura, la Suprema Corte ha reso definitiva l’assoluzione dei due imputati, stabilendo che “il fatto non... Leggi anche: Sentenza choc, perché per i giudici la 18enne non fu stuprata. “Consenziente anche se aveva bevuto” Se smetti di bere alcool puoi morire #medicina #dipendenze