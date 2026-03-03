Palladino | Coppa Italia un nostro sogno e la strada più veloce per l’Europa

Alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio a Roma, il tecnico dell’Atalanta ha commentato l’importanza della competizione e il percorso verso le competizioni europee. Ha parlato della sfida in programma e ha condiviso alcune riflessioni sul momento della squadra, sottolineando come la coppa rappresenti un obiettivo importante e una via rapida per qualificarsi in Europa.

L’INTERVISTA. Alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia a Roma contro la Lazio, il tecnico nerazzurro parla della gara e del momento dell’Atalanta. «Ci teniamo molto alla Coppa Italia, è la strada più veloce per l’Europa. Alzare una coppa è un nostro obiettivo». Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, parla a Sport Mediaset alla vigilia della semifinale d’andata in casa della Lazio: «Un avversario che conosciamo bene, l’abbiamo battuto da poco in campionato. Sappiamo che la Lazio ha il dente avvelenato e ha voglia di batterci», continua il tecnico nerazzurro. «Sono due partite importantissime di una competizione a cui teniamo in modo particolare, considerando le precedenti tre finali in sette anni - chiude Palladino -. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Atalanta alla caccia della Coppa Italia, Palladino: "Strada più breve per l'Europa, ci teniamo"Il tecnico nerazzurro verso Lazio-Atalanta, semifinale d'andata in programma mercoledì all'Olimpico: "Alzare la coppa è un nostro sogno e obiettivo".

Palladino: «Coppa Italia, sogno e obiettivo. La Lazio avrà il dente avvelenato»

