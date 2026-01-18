Amici 25 le pagelle di domenica 18 gennaio | qualcosa si è rotto per Opi 5,5 cade Anna Pettinelli 4

Domenica 18 gennaio 2026 è andata in onda la quindicesima puntata di Amici 25, il talent di Maria De Filippi. In questa puntata sono state assegnate le pagelle agli allievi, evidenziando alcune variazioni rispetto alle settimane precedenti. Opi riceve un 5,5, mentre Anna Pettinelli si trova a dover affrontare un 4. Ecco un riepilogo dei principali giudizi e sviluppi della puntata.

Durante la registrazione di Amici 25, Opi ha espresso pubblicamente il suo disagio nei confronti di Anna Pettinelli, con un commento che ha attirato l'attenzione. L'allievo ha dichiarato di non sentirsi rappresentato dal rapporto con l'insegnante, evidenziando una crescente tensione tra i due. Questa situazione mette in luce le dinamiche interne del percorso formativo e il delicato equilibrio tra studenti e insegnanti.

