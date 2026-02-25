Inter-Bodo Glimt 1-2 le pagelle | Akanji 4,5 errore grave Thuram 5 non vede la porta Barella 5,5

Una grave disattenzione di Akanji ha causato il primo gol, lasciando l’Inter in svantaggio. Thuram ha mostrato incertezza sotto porta, mentre Barella ha lottato ma senza incidere. La squadra di casa ha subito due reti in meno di un tempo, compromettendo la qualificazione in Champions League. I nerazzurri hanno provato a reagire, ma il risultato ha evidenziato le difficoltà offensive e difensive. La partita si è conclusa con la delusione di una sconfitta inattesa.

L'Inter crolla 1-2 a San Siro contro il Bodo Glimt e saluta la Champions League. I nerazzurri dovevano rimontare tre gol ma escono dal Meazza addirittura da sconfitti. Il club norvegese si difende bene nel primo tempo e riesce a resistere nonostante gli attacchi dei nerazzurri. L'Inter non riesce a sbloccarla e nella ripresa si scioglie. Prima l'errore insolito di Akanji che regala la rete ad Hauge, poco dopo il raddoppio che spezza le gambe alla squadra di Chivu. Bastoni accorcia le distanze ma non può bastare. L'Inter esce ai playoff e manca l'accesso agli ottavi. Il Bodo prosegue il suo sogno europeo con merito.